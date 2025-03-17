Kesme Altına Yasak Geldi: Resmi Gazete’de Yayımlandı

KESME ALTIN YASAKLANDI MI?

Resmi Gazete’de, son günlerin başlıca gündem maddesi olan kesme altın ile ilgili bir karar yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlık olarak kıymetli maden piyasasında kayıt dışılığın önlenmesine yönelik çabaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ve çalışmalar tamamlandıkça ek adımların atılacağını bildirmişti. Son dönemde artış gösteren kesme altın satışlarına yasak geldi.

Resmi Gazete’de yürürlüğe giren yasak kararı, vatandaşlar ve sektör temsilcileri tarafından yapılan şikayetler göz önüne alınarak alındı. Bu karar çerçevesinde, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından planlanan kıymetli maden piyasasında kayıt dışılığın önlenmesine yönelik ilave adımlara ilişkin bir düzenleme gerçekleştirildi. Bu bağlamda, güncel piyasa şartları ve talepler değerlendirildi ve Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’da bazı değişiklikler yapıldı.

Kesme altın, kuyumcu ve alıcı arasındaki güven temeline dayalı olarak ayar oranıyla satılırken, külçe altınların çekme işlemine tabi tutulup inceltilmesiyle ortaya çıkıyor. Ancak bazı kötü niyetli satıcılar nedeniyle kesme altınlarda ayar sorunları meydana geliyor ve bu durum standartları bozuyor. Alıcı, ayar problemi tespit edildiğinde ise düşük fiyattan satış yapmak zorunda kalıyor.