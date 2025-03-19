Kesme Altının Satışı Yasaklandı, Alışı Devam Ediyor

DİKO BAŞKANI’DAN VATANDAŞLARA GÜVENCE

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası (DİKO) Başkanı Mehmet Yüksel, “kesme altın” ile ilgili Resmi Gazete’de yayımlanan karar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. “Vatandaşlarımız bu konuda rahat olsunlar, hiçbir sıkıntı yok. İstediğiniz zaman elinizdeki kesme altınları getirip kuyumcuda satabilir ya da değiştirebilirler” ifadelerini kullandı.

KESME ALTIN SATIŞI YASAKLANDI

Yüksel, son günlerde hızla yayılan ve kuyumcuların 2, 5, 10 ve 100 gram gibi ölçülerde satışını yaptığı kesme altının satışının yasaklandığını hatırlattı. Ancak alış işlemlerinin sürdüğünü belirtti. Yüksel, vatandaşların bu konuda endişe etmemeleri gerektiğini vurgulayarak, “Hiçbir sıkıntı yok. İstediğiniz zaman elinizdeki kesme altınları getirip kuyumcuda satabilir ya da değiştirebilirsiniz” dedi.

Başkan Yüksel, vatandaşların dikkat etmesi gereken noktaları sıralayarak, “Özellikle kesme altın alışını yapmasınlar” uyarısında bulundu. Diyarbakır’a özgü olan Türkiye genelinde bulunan üçlü bursa dikkat çekti. “Burma bilezikleri yatırım aracı olarak tercih etsinler. İşçilik yok, bu ürünler yatırım aracıdır” dedi. Vatandaşların kesme altınlarını getirerek tel bilezik gibi ürünlerle takas yapabileceklerini belirten Yüksel, “Bunlarda işçilik yok ve vatandaşların zarar etmesi söz konusu değil. Panik yapmasınlar. Sadece bundan sonraki üretim yasaklandı” ifadelerini kullandı.

ÜRETİMDE YENİ DÜZENLEME

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki 32 Sayılı Karar’da yapılan değişikliğin, Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlandığını aktaran Yüksel, bu karara göre kuyumcuların bundan sonra kesme altın satışı yapamayacağını duyurdu.