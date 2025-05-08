Keşmir Gerilimi Silahlı Çatışmaya Dönüştü

KEŞMİR GERİLİMİ SİLAHLI ÇATIŞMAYA DÖNÜŞTÜ

Hindistan ile Pakistan arasındaki uzun yıllardır devam eden Keşmir gerilimi, bu sefer silahlı çatışmaya dönüşmüş durumda. Hindistan ordusunun Pakistan sınırları içerisinde gerçekleştirdiği füze saldırılarında cami ve medreselerin de hedef alındığı belirtiliyor. Olay sonucunda onlarca kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor. Tırmanan bu gerilimde, her iki ülkenin de nükleer silaha sahip olması, kamuoyunda nükleer silahların karşılıklı olarak kullanılıp kullanılmayacağına dair endişeleri artırıyor.

NÜKLEER SİLAH KULLANMAK İNTİHAR ANLAMINA GELİYOR

Kocaeli Üniversitesi’nden Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, bu konuyu değerlendirirken, Türkiye’nin bu karmaşık yapıda oynayacağı role de dikkat çekiyor. Ülger, sunduğu bilgileri aktarırken, sunucu Abdurrahman Yazıcı’nın “Birbirlerine karşı nükleer silah kullanırlar mı?” sorusuna yanıt veriyor. Prof. Dr. Ülger, nükleer silah kullanmanın “adeta intihar anlamına geleceğini” belirtiyor. Kolay değil, nükleerde ilk saldırıyı kimin yapacağı önemli çünkü karşı tarafın ikinci vuruş yeteneği mevcut. Bu nedenle nükleer güç kullanmaya karar verdiğinizde aslında intihar etmeye karar vermiş oluyorsunuz.

GERİLİMİN UZUN SÜRE DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Prof. Dr. Ülger, “Karşı tarafa verdiğiniz zararın çok daha fazlasıyla karşı karşıya kalma ihtimaliniz var” diyor ve tırmanan gerilim sonrasında bir uzlaşı noktasına gideceğini düşünüyor. Bu aralar Hindistan, İndus Suları Anlaşması’nı askıya aldığını açıkladı. Ülger, bu noktada tekrar bir uzlaşı sağlanacağını öngörüyor.