Kesob Başkanı: Alışverişi Esnaftan Yapın

ADAYSOLAR YAKLAŞAN BAYRAM HAZIRLIĞINI YÜRÜTÜYOR

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla açıklamalarda bulunarak hem vatandaşların bayramını kutladı hem de yerel esnaftan alışveriş yapılması konusunda çağrıda bulundu. Odakır, “Mümkün olduğunca esnafımızdan alışverişlerimizi yaparak yerel ekonomimize, esnafımıza destek olalım” dedi.

KUTLAMALAR VE İYİ DİLEKLER

Ramazan Bayramı’na kısa bir süre kala açıklamalar yapan Başkan Odakır, “Öncelikle Kadir Gecesi dolayısıyla esnaf ve sanatkarlarımızın, hemşerilerimizin ve İslam aleminin Kadir Gecesini kutluyorum. Allah mübarek eylesin. Cumartesi günü de artık arefe gününü idrak edeceğiz, Ramazan ayını uğurlayacağız. Bayramın gelmesiyle küsler barışacak, kırgınlar sevgi ve muhabbet diliyle birbirine yaklaşacak, hoşgörü artacak. Allah nice bayramlara erişmeyi nasip etsin” ifadelerini kullandı.

SAĞLIKLI ALIŞVERİŞ İÇİN UYARILAR

Ramazan Bayramı alışverişleri hakkında açıklama yapan Şeyhi Odakır, bayram hazırlıklarında çarşı ve pazarlarda hareketliliğin artacağını vurguladı. “Öncelikle şu hususa dikkat etmek gerekiyor. İster gıda olsun ister farklı bir ürün olsun, insan sağlığını riske atacak şekilde üretilmiş olan her türlü üründen uzak durmak gerekiyor. Hijyenden uzak, izinsiz olarak üretim yapan, standartlara uymayan, sağlığı hiçe sayan ürünlerden, uzak duralım mesafeli olalım” dedi.

ESNAFA DESTEK ÇAĞRISI

Son olarak alışverişlerin küçük esnaftan yapılmasının önemine değinen Odakır, “Alışverişlerimizi küçük esnaftan yaparsak onların ayakta kalmasına destek olmuş oluruz. Unutmamalıyız ki küçük esnaf olmadan büyük esnaf olmaz. Şehrin ekonomisine çok önemli katkılar sunan esnafımıza bu şekilde desteğimizi göstermeye gayret edelim. Elbette vatandaşlarımız istediği ürünü istediği yerden almakta serbesttir. Biz 33 bin esnaf ve sanatkarın temsilcisi olarak naçizane bir öneride bulunuyoruz. Esnafımıza sahip çıkıp yaşatalım. Alışverişlerimizi küçük esnaftan yapalım.” dedi.