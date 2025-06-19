Kesob Başkanı, Öğrencilere Mutlu Tatiller Diledi

ÖĞRENCİLERİN TATİL MESAJI

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle karnesini alacak olan öğrenciler için bir mesaj yayımladı. “Sevgili gençler, hepinize mutlu, huzurlu ve keyifle geçireceğiniz bir tatil dönemi olmasını diliyorum. Vaktinizi iyi değerlendirin, hem eğlenin hem de kendinizi geliştirin” diye belirtti.

KARNE SEVİNCİ YAŞAYANLARA TEBRİK

2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle Kayseri’de binlerce öğrenci karne sevinci yaşayarak yaz tatiline adım atıyor. Bu vesileyle KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, karne sevincini yaşayan öğrenciler ve bir eğitim öğretim dönemini geride bırakan öğretmenler için mesajında, “Öncelikle bütün öğrencilerimize ve öğretmenlerimize yaz tatillerinin hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

EĞİTİM VE KENDİ GELİŞİM VURGUSU

Başkan Odakır, “Gözbebeğimiz öğrencilerimiz karne sevinci yaşıyorlar, hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Karne sonuçları ne olursa olsun, evlatlarımızın hepsi bizler için çok kıymetlidir. Aileler olarak onlara iyi bir gelecek inşa etmek için elimizden geleni yapmalıyız” şeklinde konuştu. Öğrencilerin karne sonuçlarına bakılmaksızın çalışmaya ve emek vermeye devam etmeleri gerektiğini vurguladı. Ayrıca, “Okumaya yatkınlığı olanlar eğitim öğretim kariyerine devam etmeli, sanatkar yönü ağır basan da ilgi ve alakası ne yönde ise o kulvardan kendini geliştirmelidir” dedi.

YAZ TATİLİ TEMENNİSİ

Başkan, öğrencilerin güzel bir yaz tatili geçirmesini dileyerek, öğretmenlere de iyi bir yaz tatili temenni etti. “Gençler, bol bol dinlenin, kitap okuyun, şehrinizi tanıyın, gezin, eğlenin, spor yapın, kendinizi geliştirin. Yeni eğitim öğretim yılına kendinizi dinç bir şekilde hazırlayın” çağrısında bulundu. Son olarak, hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için Allah’tan rahmet dileyerek, öğrencilere, öğretmenlere ve ailelerine iyi bir yaz tatili geçirmelerini temenni ettiğini söyledi.