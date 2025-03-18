Kesob’dan Kooperatif Eğitimi Başvuruları Alınıyor

KESOB KOOPERATİFÇİLİK EĞİTİMİNE DEVAM EDİYOR

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, Ticaret Bakanlığı’ndan aldıkları yetkiyle kooperatifler ve üst kuruluşlarının yönetim ve denetim kurulu asıl ve yedek üyelerine kooperatifçilik eğitimi verdiklerini açıkladı ve “Kooperatifçilik eğitimi almak için kooperatifler Birliğimize başvurabilirler” dedi. 14 Ocak 2022 tarihli ve 31719 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kooperatifçilik Eğitimi Yönetmeliği gereği kooperatiflerin ve üst kuruluşlarının yönetim ve denetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin kooperatifçilik eğitimi alması zorunlu oldu. Bu bağlamda KESOB, Kooperatifçilik Eğitimi konusunda yetkilendirilmek için Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’ne başvurdu ve eğitim vermek için yetki aldı.

EĞİTİM PROGRAMLARI BAŞLIYOR

Kurum, alınan yetki çerçevesinde kooperatifçilik eğitimlerine devam ediyor. Eğitim programları çerçevesinde, 24 Şubat – 1 Mart tarihleri arasında 15 farklı kooperatiften toplam 89 kişiye eğitim verildi. Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılar için sertifikalar hazırlandı. KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, yönetmelik gereği zorunlu olan bu eğitimleri almak isteyen kooperatiflerin KESOB’a başvurması gerektiğini ifade ederek, “Birlik olarak çeşitli projeler ürettiğimiz gibi eğitim programlarını da önemsiyoruz. Kooperatifçilik eğitimi de bunun bir parçası oldu. İlk yetki alan kurum olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kooperatiflerimiz uzaktan veya yüz yüze olmak üzere iki farklı şekilde eğitim programına katılabiliyorlar ama şimdiye kadar tercih genellikle uzaktan eğitim yönteminden yana oldu” şeklinde konuştu.

KURSİYERLERİN YETENEKLERİ ARTACAK

Kursiyerler, sağladıkları alt yapı ile nerede olurlarsa olsunlar internet bağlantısı olduğunda akıllı telefonları veya diğer cihazlarıyla (dizüstü bilgisayar, masaüstü bilgisayar, tablet gibi) sisteme giriş yaparak derslerini düzenli bir şekilde takip edebiliyor. Kooperatiflerin başvuruda bulunarak eğitim alma imkanına sahip olduklarını belirten Odakır, “Eğitim alanındaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu vesileyle sürece katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum, kıymetli hocalarımıza da şükranlarımı sunuyorum. Kursiyerlerimize de şimdiden başarılar diliyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi. KESOB, yetki aldığı günden bu yana toplamda 338 kişiye kooperatifçilik eğitimi vermiş oldu.