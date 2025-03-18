Kesob, Kooperatifçilik Eğitimlerine Devam Ediyor

KOOPERATİFLERE EĞİTİM FIRSATI SUNULUYOR

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yetki sayesinde kooperatifler ve üst kuruluşların yönetim ve denetim kurulu asıl ve yedek üyelerine kooperatifçilik eğitimi verdiklerini açıkladı. Odakır, “Kooperatifçilik eğitimi almak için kooperatifler Birliğimize başvurabilirler” ifadesini kullandı. 14 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kooperatifçilik Eğitimi Yönetmeliği ile kooperatiflerin ve üst kuruluşlarının yönetim ve denetim kurulundaki üyelerin eğitim almasının zorunlu hale geldiğini belirtti.

EĞİTİM PROGRAMLARI DEVAM EDİYOR

KESOB, kooperatifçilik eğitimleri sunmak ve yetkilendirilmek için Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’ne başvurmuş ve gerekli yetkiyi aldı. Yetkilendirilme kapsamında, 24 Şubat – 1 Mart tarihleri arasında 15 farklı kooperatiften 89 kişiye eğitim verildi. Eğitimlerini tamamlayan kursiyerler için sertifikalar hazırlandı. Odakır, “Yetki alınmasından bugüne kadar toplam 338 kişi eğitim aldı” dedi.

EĞİTİM ÜSLUBU VE ALTYAPISI

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, zorunlu eğitimleri almak isteyen kooperatiflerin KESOB’a başvurmaları gerektiğinin altını çizerek, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: “Birlik olarak çeşitli projeler ürettiğimiz gibi eğitim programlarını da önemsiyoruz. Kooperatifçilik eğitimi de bunun bir parçası oldu. İlk yetki alan kurum olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kooperatiflerimiz, uzaktan veya yüz yüze olmak üzere 2 farklı eğitim yöntemi ile programa dahil olabiliyor. Ancak tercih genellikle uzaktan eğitim yönünde oldu.”

Odakır, kursiyerlerin internet erişimi olan her yerden akıllı telefonları veya diğer cihazlarını kullanarak derslerini takip edebildiğini vurguladı. “Kooperatiflerimiz müracaat edip başvurabilirler. Eğitim alanında çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu vesileyle süreçte emeği geçenlere teşekkür ediyor, kıymetli hocalarımıza şükranlarımı sunuyor, kursiyerlerimize de şimdiden başarılar diliyorum. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” açıklamasında bulundu. Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, yetki aldığı günden itibaren toplam 338 kişiye kooperatifçilik eğitimi gerçekleştirmiş oldu.