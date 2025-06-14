Kestane Gal Arısı İçin Mücadele Başladı

DÜZCE’DEKİ KESTANE ORMANLARINA MÜDAHALE

Düzce’nin Yığılca ilçesinde kestane ormanlarında gal ile mücadele amacıyla yüzlerce savaşçı böcek salındı. Kestane ağaçlarında gal denilen şişkinlikler oluşarak ağaçlarda meyve oluşumunu olumsuz etkiliyor. Bu durum, arıcılık faaliyetlerine zarar vererek bölge için büyük bir öneme sahip olan kestane balı üretimini engelliyor. Bu zararlı böcek türüne yönelik mücadele çalışmaları, yöre hava durumuna bağlı olarak 2025 yılında da devam ediyor.

TORYMUS SİNENSİS İLE MÜCADELE

Laboratuvar ortamında üretimi yapılan Torymus Sinensis’ler, gal içerisinde bulunan zararlılar ve larvalarını tüketerek bu zararlı böcek popülasyonunun yok olmasını sağlıyor. Bolu Orman Zararlılarıyla Mücadele laboratuvarlarında üretilen Torymus Sinensis’ler, Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Melendere Orman İşletme Şefliği sınırları içerisinde ormanlara salındı.

Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü, bölgedeki kestane ormanlarına Kestane Gal Arısı ile mücadele kapsamında laboratuvar ortamında üretilen böceklerle düzenli olarak yeni salımlar yapılmaya devam edeceğini duyurdu. Bu çalışmalar, bölgenin kestane ormanlarının korunması ve kestane balı üretiminin sürdürülebilirliğini sağlamak için önem taşıyor.