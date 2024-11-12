Kestane Sezonu Başladı: Kilo 100 TL!

KESTANE SEZONU YENİDEN BAŞLADI

Kış aylarının en sevilen yiyeceklerinden biri olan kestane, Yozgat’taki tezgâhlarda kendine yer buldu. Cadde kenarlarında kurulan tezgahlarda kestane sezonu resmen başladı. Şu anda 100 TL’den satılan kestaneler, sağlık açısından sunduğu faydalar ve damak zevkine hitap eden lezzeti ile dikkat çekiyor. Kestanenin tezgahlarda yerini almasıyla birlikte talep de arttı. Kilo fiyatları 100-150 TL arasında değişirken, bu artış satıcıların yüzünü de güldürüyor.

KESTANE ÇEŞİTLERİ VE KALİTELERİ

Yozgat’ta 20-25 yıldır pazarcılık yapan Mehmet Şahin, kestanenin kalitesinin kendini belli ettiğini belirtiyor. “Kestane sezonu Ekim ayında başlar, Mart ayında sona erer. Bu yıl fiyatlar oldukça iyi. Kuzu kestane dediğimiz tür, kabuğu kendiliğinden soyuluyor, küçük ama çok lezzetli. Şekerci kestane de tatlıdır. İyi kestane kendisini belli eder ve ‘Ben buradayım’ der” diyor. Ayrıca, Şahin, bu yıl Çin kestanesinin piyasada yer almadığını ve Türkiye’de girişinin yasaklandığını vurguluyor. “Çin kestanesi yemlik olup içi sarı ve acı olur. Zaten kendi kestanemiz bize yetiyor” şeklinde ekliyor.

KESTANENİN FAYDALARI

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Sena Özkan, kestanenin soğuk havalarda tercih edilen besinlerden biri olduğunu ve tam bir şifa deposu olduğunu ifade ediyor. “Kestane tüketiminin kansere karşı koruyucu etkisi bulunmaktadır. Ayrıca, kan basıncını düzenler ve bireyi kalp ve damar hastalıklarından korur. Kalsiyum, magnezyum, manganez, fosfor, çinko ve potasyum gibi mineraller bakımından zengin bir içeriğe sahiptir” diyor.

Kestanenin lifli ve karbonhidratlı bir tohum olduğunu vurgulayan Dyt. Özkan, “Kestane aslında ne meyve ne de kuruyemiştir. Bol lifli yapısıyla diğer tohumlardan ayrılır. Aynı zamanda B1, B2, B9 ve C vitaminlerini de bol miktarda barındırır. Diş sağlığı, kemik gelişimi ve kan dolaşımına faydalıdır. Ayrıca kalp damar hastalıklarından koruyucu özelliği var ve kolesterolü düşürüyor” şeklinde bilgi veriyor.

Diyet yapanlar için kestane tüketiminin nasıl olması gerektiğini de açıklayan Özkan, “Üç büyük boy kestane, ortalama bir dilim ekmeğe eşdeğer kaloriye sahiptir. Yani bir oturuşta 15 kestane yediğinizde, kendinizi 5 dilim ekmek yemiş gibi düşünüp 350 kalori almış olursunuz. Bu yüzden kilo kontrolü sağlamak amacıyla günde 5 adedi geçmemeye özen gösterilmelidir” diyor. Kestane, kan şekerini orta hızda yükselten bir gıda olup orta glisemik indeksli gıdalar arasında yer alıyor.