Kestel’de Ahududu Üretimi Azalıyor

AHUDUDU ÜRETİMİNDE CİDDİ DÜŞÜŞ

Bursa’nın Kestel ilçesi, Türkiye’deki ahududu üretiminin yüzde 85’ini karşılıyor ancak bu orman meyvesi şu anda yok olma tehlikesi yaşıyor. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde pek çok rahatsızlığa iyi gelen ahududu, bağışıklığı güçlendirir, potasyum oranıyla kan basıncını düşürür ve kalp sağlığını desteklerken, sindirim sistemine de fayda sağlıyor. Göz sağlığını destekleyen ve cilt sağlığını besleyen bu meyve, TÜİK verilerine göre geçen yıl yaklaşık 7 bin ton üretildi. Ancak bu yıl da benzer bir rakam beklenmesine rağmen, Kestel’deki çiftçiler ve ağaçlardaki verim bunu yansıtmıyor.

REKOLTE SIKINTISI SÖZ KONUSU

Kestel Ziraat Odası Başkanı Eyüp Kılıç, Türkiye’nin böğürtlen ve ahududu üretiminde merkezi bir konumda olduklarına dikkat çekti. Dağın eteklerinde bulunan kırsal mahallelerde Kestel’in en kaliteli ahududu ve böğürtlenini ürettiğini vurgulayan Kılıç, ahududu üretiminde Türkiye’nin yüzde 85’inin Kestel’den geldiğini ifade etti. Ancak bu yıl üretim merkezinde ciddi bir rekolte sorunu yaşandığını belirterek, “Tonaj sıkıntımız var. Ahududu bölgemizde artık tükenmek üzere. Gen bozukluğu yaşadık. Ağaçlarımız ve bahçelerimiz yoruldu, eski verim yok artık. 5 ton veren bahçemiz artık bir tona düştü” dedi.

ISLAH ÇALIŞMALARI GEREKEN BİR KONU

Kılıç, ahududu ağaçlarının ıslah edilmesi gerektiğini savunarak, “Bu yıl hasat başlaması ile birlikte bitti. Yok çünkü, ağaçlar bomboştu. Yüzde 65-70 civarında kayıp var ve seneye bu kayıp daha fazla olacak.” ifadelerini kullandı. Avrupa’da bu ıslah çalışmalarının iyi yapıldığını anlatan Kılıç, bölgeye göre ürün ıslahı yapıldığını belirtirken, “Bütün bu işleri çiftçiler olarak kendimiz yapıyoruz. ‘Büyük kravatlı adamlar televizyona çıkıp konuşuyor, ama sahaya gelen yok’ şeklinde söylenmelerde bulundu.

DIŞARIDAN GELEN ÜRÜNLER SORUN YARATIYOR

Bölgedeki ahududunun yok olma tehlikesi yaşaması gerektiğine dikkat çeken Kılıç, çiftçilerin en önemli gelir kapısının ahududu olduğunu vurguladı. Yurt dışından, özellikle Bosna Hersek ve Sırbistan’dan gelen ahududuların, yerel üreticideki fiyatlarla aynı fiyata satıldığını dile getirerek, “Bir işçi günde en iyi şartlarda 25 kilo topluyor. Yevmiyesi 1500 lira. Günlük topladığından üreticiye ne kalıyor, siz hesaba edin” dedi. Lütfiye Mahallesi’nin geçen yıl 250 ton ahududu ürettiğini, ancak bu yıl ürünün 70 tonla sınırlı kaldığını sözlerine ekledi.