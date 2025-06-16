Kestel’de Alev Alan Kamyonet Kullanılamaz Hale Geldi

KAMYONET ALEV ALEV YANDI

Bursa’nın Kestel ilçesinde, hareket halindeyken alev alan bir kamyonet yangında tamamen kullanılamaz hale geldi. Olay, saat 15.00 civarında Bursa-Ankara kara yolunun Kestel ilçesi Ümitalan Mahallesi rampasında gerçekleşti. Cevdet M. yönetimindeki 42 FJK 59 plakalı kamyonetin motor kısmından dumanların çıktığını gören sürücü durumu hızlıca fark etti.

İTFAİYEDEN HIZLI MÜDAHALE

Cevdet M., aracı yolun kenarına park etti ve hemen itfaiyeye haber verdi. Bu sırada alevler aracın her tarafını sarmaya başladı. İhbar üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, yangını kısa bir süre içinde kontrol altına alıp söndürdü. Ancak, yangının etkisiyle kamyonet tamamen kullanılamaz bir hale geldi.