Kestel’de Ambulans, Araç Çarptı

KAZAYA NEDEN OLAN AMBULANS VE OTOMOBİL ÇARPISINDA YARALANMA

Bursa’nın Kestel ilçesinde, ambulansın çarpması sonucu bir otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza, saat 20.00 civarında Kestel ilçesindeki Ankara Yolu Caddesi Barakfakih mevkiinde gerçekleşti. Bursa yönünden gelen Bekir Üzüm’ün kullandığı 16 BBV 655 plakalı araca, Barakfakih Mahallesi’ne dönüş yaparken Y.A.’nın kullandığı 16 BAF 520 plakalı ambulans çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç savrularak bariyerlere çarptı.

KAZADA YARALANARAK SIKIŞAN SÜRÜCÜ KURTARILDI

Kazanın sonucunda araçta sıkışan Bekir Üzüm yaralandı. Olayın bildirimi üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Üzüm’ü sıkıştığı yerden çıkararak kaza alanındaki ilk müdahalesinin ardından Kestel Devlet Hastanesi’ne taşıdı.

AMBULANS ŞOFÖRÜ İFADE İÇİN GÖTÜRÜLDÜ

Kaza sonrası ambulans sürücüsü Y.A., ifadesinin alınması amacıyla Kestel İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri, trafiği kontrol altına alarak yolu tek şeritten geçişe açtı. Araçların kaldırılmasının ardından bölge yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.