Kestel’de Ambulans, Araçla Çarpıştı

KAZA BİLGİLERİ

Bursa’nın Kestel ilçesinde, bir ambulansın çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza, saat 20.00 sularında Kestel ilçesindeki Ankara Yolu Caddesi Barakfakih mevkisinde gerçekleşti. Bursa yönünden gelen Bekir Üzüm, yönetimindeki 16 BBV 655 plakalı araca, Barakfakih Mahallesi’ne dönüş yaparken Y.A.’nın kullandığı 16 BAF 520 plakalı ambulans çarptı. Kazanın etkisiyle araçlar savrulup bariyerlere çarptı.

YARALANMA VE MÜDAHALE

Bekir Üzüm, araç içinde sıkışarak yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sıkıştığı yerden çıkarılan Üzüm’e kaza alanında ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

POLİS VE SORUŞTURMA

Ambulans şoförü Y.A., ifadesini almak üzere Kestel İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Olay yerine ulaşan polis ekipleri, trafiği kontrollü bir şekilde tek şeritten sağladı. Araçların yol kenarına kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.