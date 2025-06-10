Kestel’de Ambulans Otomobile Çarptı

KAZA ANINDAKİ OLAYLAR

BURSA’nın Kestel ilçesinde bir ambulansın çarptığı otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza, saat 20.00 sıralarında Kestel ilçesi Ankara Yolu Caddesi Barakfakih mevkisinde gerçekleşti. Bursa istikametinden gelen Bekir Üzüm’ün kullandığı 16 BBV 655 plakalı araca, Barakfakih Mahallesi’ne dönüş yaparken Y.A. yönetimindeki 16 BAF 520 plakalı ambulans çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulup bariyerlere çarparak durdu. Bekir Üzüm, aracın içinde sıkışarak yaralandı.

MÜDAHALE VE HASTANE YOLCULUĞU

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, Üzüm’ü sıkıştığı yerden çıkararak kaza yerinde ilk müdahalesini yaptıktan sonra Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ambulansın sürücüsü Y.A., ifadesinin alınması için Kestel İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri, trafiği kontrollü bir şekilde tek şeritten sağladı. Araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.