Kestel’de Ambulansla Araç Çarpıştı

BURSA’DA BİR AMBULANSLA ÇARPIŞAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Bursa’nın Kestel ilçesinde, ambulansla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralanıyor. Bekir Üzüm yönetimindeki 16 BBV 655 plakalı otomobil, Ankara Yolu Caddesi Barakfakih mevkisinde Y.A. idaresindeki 16 BAF 520 plakalı ambulansla çarpışıyor.

KAZADA SIKIŞAN SÜRÜCÜ YARDIM ALIYOR

Kazada, otomobil sürücüsü Üzüm araçta sıkışıyor. İhbar üzerine kaza yerine hemen 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk ediliyor. Ekiplerin çabalarıyla araçtan çıkarılan Üzüm, yapılan ilk müdahalenin ardından Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırılıyor.