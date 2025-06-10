Kestel’de Ambulansla Çarpışan Araç

KAZANIN MEYDANA GELİŞİ

Bursa’nın Kestel ilçesinde, ambulans ile çarpışan bir otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Bu kaza sonucunda otomobilin sürücüsü aracın içerisinde sıkışarak yaralandı. Olay, Kestel ilçesi Ankara Yolu Caddesi Barakfakih mevkisinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Bekir Ü. yönetimindeki 16 BBV 655 plakalı otomobil, 16 BAF 520 plakalı ambulans ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 16 BBV 655 plakalı otomobil, bariyerlere çıkarak durabilmeyi başardı.

SALVİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Kaza sonrasında otomobil sürücüsü Bekir Ü., araç içerisinde sıkıştı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri derhal olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü aracın içinden çıkarmak için müdahale etti. Yaralı olan Bekir Ü., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

BÜYÜK BİR FACİA ÖNLENDİ

Ambulansta herhangi bir hasta olmaması ise olası bir felaketi önledi. Kazayla ilgili olarak geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.