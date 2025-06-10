Kestel’de Ambulansla Çarpışma, Sürücü Yaralı

AMBULANSLA ÇARPIŞAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Bursa’nın Kestel ilçesinde meydana gelen kazada, ambulans ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralanıyor. Bekir Üzüm’ün kullandığı 16 BBV 655 plakalı otomobil, Ankara Yolu Caddesi Barakfakih mevkisinde Y.A. yönetimindeki 16 BAF 520 plakalı ambulans ile çarpıştı.

KAZADA ÖNEMLİ YARALANMA OLDU

Kaza sonucunda otomobil sürücüsü Üzüm, aracında sıkıştı. Kaza ihbarı yapılmasının ardından olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle araçtan çıkarılan Üzüm, ilk müdahalenin ardından Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.