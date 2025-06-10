Kestel’de Ambulansla Otomobil Çarpıştı

KAZA ANI BİLGİLERİ

Bursa’nın Kestel ilçesinde bir ambulansla çarpışan otomobil, bariyerlere çarparak durabildi. Olayda otomobilin sürücüsü sıkışarak yaralandı. Kaza, Kestel ilçesi Ankara Yolu Caddesi Barakfakih mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Bekir Ü. yönetimindeki 16 BBV 655 plakalı otomobil, 16 BAF 520 plakalı ambulans ile kafa kafaya çarpıştı.

SALVASYON OPERASYONU

Kaza sonrasında 16 BBV 655 plakalı otomobil bariyerlere çıkarak durabildi. Bekir Ü. araç içerisinde sıkıştı. İhbarın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi. İtfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü aracın içinden çıkarmayı başardı. Yaralı, olay yerinde ilk müdahale sonrasında Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ambulansta hasta olmaması, büyük bir faciayı önledi.

ŞİMDİLİK SORUŞTURMA AŞAMASINDA

Kazaya yönelik soruşturma başlatıldı. Kaza ile ilgili detaylar araştırılıyor.