Kestel’de Ani Yağış, Hayatı Olumsuz Etkiledi

YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Bursa’nın Kestel ilçesinde öğle saatlerinde aniden meydana gelen sağanak yağış, hayatı olumsuz bir şekilde etkiliyor. Kısa süre içerisinde cadde ve sokaklar suyla dolup taştı, bazı araçlar suyun altında kaldı. Bodrum katları su baskınları nedeniyle zor durumda kalan vatandaşlar, panik anları yaşadı.

YETKİLİLERİN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bursa genelinde devam eden sağanak yağış Kestel’de etkili olmaya devam ediyor. Yağmur sebebiyle birçok noktada rögarlar taştı ve bazı araçlar tamamen suya gömüldü. Vatandaşlar, ev ve iş yerlerine dolan suyu tahliye etmek için kendi imkanlarıyla mücadele ediyor. Ayrıca bazı bölgelerde elektrik kesintileri söz konusu oldu.

VATANDAŞLARIN ŞİKAYETLERİ

Belediye ekipleri, taşkınların yaşandığı sokaklarda yoğun bir şekilde çalışma gerçekleştiriyor. Yağışın en etkili olduğu anlar ise kameralar tarafından kaydedildi. Sürücülerin ilerlemekte güçlük çekmesi ve vatandaşların dizlerine kadar çıkan suyla savaştığı anlar dikkat çekti. Sular altında kalan bir vatandaş, “Burası Vani Mehmet Mahallesi Köprü Sokak. Burada asfaltı kazdılar yenisini yaptılar, asfaltı düşük yaptılar. Karşı taraf yüksek olduğu için su gitmiyor ve evler su altında kaldı” şeklinde açıklama yaptı.