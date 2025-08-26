Haberler

Kestel’de Asker Eğlencesi, Tepki Çekti

ASKER EĞLENCESİNDE TABANCAYLA HAVAYA ATEŞ AÇILDI

Bursa’nın Kestel ilçesinde, bir asker eğlencesi sırasında gençlerin tabancayla havaya ateş açtığı anlar cep telefonuyla kaydedildi. Babasultan Mahallesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, vatani görevine başlayacak genç ile arkadaşları, bir yandan geleneksel çiftetelli oynarken, diğer yandan da ellerindeki tabancalarla ardı ardına havaya ateş açtı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

O anların sosyal medyada paylaşılması, büyük bir tepkiyle karşılandı. Görüntülerin yayılması üzerine, olayla ilgili olarak bir inceleme başlatıldığı bildirildi. Açılan inceleme sonucunda, ilgili kişiler hakkında gerekli işlemler yapılacak. Gençlerin bu tür tehlikeli davranışları, toplumda dikkatsizlik ve güvenlik kaygılarını artırıyor.

