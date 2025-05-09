Kestel’de Kamyon Refüje Uçtu

KONTROLDEN ÇIKAN KAMYON YOL KENARINA DALDI

Bursa’nın Kestel ilçesinde, bir kamyonun sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bariyerleri aşarak refüje daldı. Kaza, öğle saatlerinde Kestel ilçesi Ankara Yolu üzerinde gerçekleşti. Şans eseri kazada herhangi bir yaralanma olmadı fakat araç ve çevresinde maddi hasar oluştu.

KAMYONUN YARDIMINA DİĞER SÜRÜCÜLER KOŞTU

Kamyon, bariyerleri geçtikten sonra karşı yöndeki refüje çarpıp durdu. Kazanın ardından diğer sürücüler, durumu 112 ekiplerine bildirerek kamyon sürücüsünün yardımına koştu. Yaralanan kimsenin olmaması, kazanın etkilerini hafifletti. Kazaya karışan kamyon, kurtarıcı yardımıyla yoldan çekildi.

POLİS EKİPLERİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI

Olayın ardından polis ekipleri, kaza yerine gelerek gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Trafik akışı kontrollü bir şekilde sürdürüldü ve kazanın meydana geldiği alanda herhangi bir yeni tehlikenin ortaya çıkmasına izin verilmedi.