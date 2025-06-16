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Kestel’de Kamyonet Alev Aldı

KAMYONET ALEV ALDI

Bursa’nın Kestel ilçesinde bir kamyonet, seyir halinde olduğu sırada alev aldı ve yangın sonucunda tamamen kullanılamaz hale geldi. Olay, saat 15.00 civarında Bursa-Ankara kara yolunun Kestel ilçesi Ümitalan Mahallesi rampasında gerçekleşti.

ALEVLER ARACI SARDI

Cevdet M. yönetimindeki 42 FJK 59 plakalı kamyonetin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracını hemen yol kenarına park ederek itfaiyeye haber verdi. Ancak, bu süre zarfında alevler tüm aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı fakat kamyonet, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

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