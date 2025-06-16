Kestel’de Kamyonet Yandı. İtfaiye Müdahale Etti

BURSA’DA KAMYONET YANDI

Bursa’nın Kestel ilçesinde seyir halindeki bir kamyonet alev aldı. Olay, 15.00 sularında Bursa-Ankara kara yolu Ümitalan rampasında gerçekleşti. Cevdet M. yönetimindeki 42 FJK 59 plakalı kamyonetin motor bölümünden duman çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü hemen aracını yol kenarına park etti ve itfaiyeye haber verdi.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Bu esnada kamyonet alev alev yanmaya başladı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ancak yangın sonucu araç tamamen kullanılamaz hale geldi.