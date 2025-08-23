Haberler

Kestel’de Kaza: 4 Yaralı Var

BURSADA MEZARLIĞA GEÇMEK İSTERKEN KAZA YAŞANDI

Bursa’nın Kestel ilçesinde gerçekleşen bir kazada, karayolunda karşıya geçmeye çalışan bir aile otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza, saat 15.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzerindeki Kestel’in Ümitalan rampasında meydana geldi. Bursa’dan İnegöl’e ilerleyen sürücü Ahmet Çağrı B. (31), 06 EVA 810 plakalı otomobiliyle karayolundan geçmek isteyen Hatice D. (63), Esra K. (36), 11 yaşındaki Irmak K. ve 3 yaşındaki Poyraz K.’ya çarptı.

KAZADA DÖRT KİŞİ YARALANDI

Kaza sonucunda 2’si çocuk olan toplam 4 kişi yaralandı. Yaralı çocuklar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü. Diğer yaralılar ise Kestel Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan Hatice D.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

YOL KAPANDI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza sonrası karayolu kapandı. Bölge trafik ekipleri, yolu kontrollü bir şekilde ulaşıma açarken, jandarma komutanlığı ekipleri tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

