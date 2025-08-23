Kestel’de Kaza, Bir Kadın Hayatını Kaybetti

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Bursa’nın Kestel ilçesinde yaşanan talihsiz bir olayda, yolun karşısındaki mezarlığa geçmeye çalışan bir aileye otomobil çarptı. Kazada, 63 yaşındaki Hatice Demirci hastaneye kaldırıldı fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kızı Esra K. ve torunları Irmak K. ile Poyraz K. tedavi altına alındı. Olay, saat 15.00 sıralarında, Bursa-Ankara kara yolu üzerindeki Ümitalan rampasında gerçekleşti.

TUTULAN ARAÇ VE SÜRÜCÜ HAKKINDA

İddiaya göre, Bursa’dan İnegöl yönüne doğru ilerleyen 31 yaşındaki Ahmet Çağrı B. yönetimindeki 06 EVA 810 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hatice Demirci’ye, kızı Esra K. ile torunlarına çarptı. Kaza sonrası hızlı bir şekilde olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaparak yaralıları hastanelere sevk etti. Hatice Demirci Kestel Devlet Hastanesi’ne, çocuklar ise İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hatice Demirci’nin durumu kritik olarak değerlendirilerek yapılan müdahalelere rağmen kurtarılması mümkün olmadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının ise iyi olduğu bildirildi.

SÖZ KONUSU OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA

Kazanın ardından gidişatla ilgili gerekli soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan sürücü Ahmet Çağrı B., ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilecek. Bu tür kazalar, toplumda büyük bir üzüntü yaratırken, ambulans ve sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesinin hayati öneme sahip olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.