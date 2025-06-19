Kestel’de Mahsur Kalan Adam Kurtarıldı

ŞELALE KENARINDA MAHSUR KALDI

Bursa’nın Kestel ilçesinde, Uludağ eteklerinde balık tutmaya giden bir vatandaş, protez ayağının çıkması sonucu şelale kenarında mahsur kaldı. Olayda yaralı olarak bulunan kişi, helikopterle kurtarılarak hastaneye götürüldü.

PROTEZ AYAĞI ÇIKTIĞI İÇİN YERİNDE KALDI

Olay, Kestel ilçesine bağlı Derekızık Şelalesi civarında gerçekleşti. Hasan Ü. isimli vatandaş, burada balık tutmak üzere gitti. Fakat, Hasan Ü.’nün ayağındaki protez kısa bir süre sonra yerinden çıktı. Bu durumda hareket edemeyen adam, mahsur kalmış oldu.

HELİKOPTERLE KURTARILDI

İhbar üzerine, olay yerine arama kurtarma, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak tespit edilen Hasan Ü., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından zor arazi koşulları nedeniyle helikopterle kurtarıldı ve kontrol amaçlı hastaneye taşındı. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından bir tahkikat başlatıldı.