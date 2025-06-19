Kestel’de Mahsur Kalan H.Ü. Kurtarıldı

KURTARILMA OPERASYONU BAŞLATILDI

Bursa’nın Kestel ilçesinde, derede mahsur kalan bir kişi, helikopter destekli operasyonla kurtarıldı. Derekızık Mahallesi’ndeki Tozluyan Şelalesi civarına balık tutmaya giden H.Ü. (48), düştüğü yerden çıkamayarak kalça kemiğini kırdı. H.Ü.’nün mahsur kalması üzerine hemen bölgeye AFAD, JAK, UMKE ve bazı gönüllü arama kurtarma ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, H.Ü.’nün tam yerini belirledikten sonra kurtarma çalışmalarına başladı. Ancak, arazi koşullarının zorluğu nedeniyle H.Ü.’yü tahliye etmek için kurtarma helikopteri çağırıldı. Helikopter bölgeye ulaştığında, vinç yardımıyla H.Ü. başarılı bir şekilde kurtarıldı ve sağlık durumu açısından Bursa Şehir Hastanesi’ne götürüldü.