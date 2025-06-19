Haberler

Kestel’de Mahsur Kalan H.Ü. Kurtarıldı

KURTARILMA OPERASYONU BAŞLATILDI

Bursa’nın Kestel ilçesinde, derede mahsur kalan bir kişi, helikopter destekli operasyonla kurtarıldı. Derekızık Mahallesi’ndeki Tozluyan Şelalesi civarına balık tutmaya giden H.Ü. (48), düştüğü yerden çıkamayarak kalça kemiğini kırdı. H.Ü.’nün mahsur kalması üzerine hemen bölgeye AFAD, JAK, UMKE ve bazı gönüllü arama kurtarma ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, H.Ü.’nün tam yerini belirledikten sonra kurtarma çalışmalarına başladı. Ancak, arazi koşullarının zorluğu nedeniyle H.Ü.’yü tahliye etmek için kurtarma helikopteri çağırıldı. Helikopter bölgeye ulaştığında, vinç yardımıyla H.Ü. başarılı bir şekilde kurtarıldı ve sağlık durumu açısından Bursa Şehir Hastanesi’ne götürüldü.

ÖNEMLİ

Haberler

Sincan’da Dolmuş-Otomobil Çarpıştı, 5 Yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde dolmuş ile otomobilin çarpışması sonucunda 5 kişi yaralandı. Olay, Saraycık Mahallesi'nde gerçekleşti ve yaralılar hastaneye sevk edildi.
Haberler

Yunan Unsurları, Türk Karasularına Göçmen İtti

Datça açıklarında, Yunan unsurlar tarafından Türk karasularına itilen 23 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı ve göç idaresine teslim edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.