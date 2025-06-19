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Kestel’de Mahsur Kalan H.Ü. Kurtarıldı

KURTARMA OPERASYONU BAŞLATILDI

Bursa’nın Kestel ilçesinde, derede mahsur kalan bir kişi, helikopter destekli bir operasyonla kurtarıldı. H.Ü. (48), Derekızık Mahallesi Tozluyan Şelalesi yakınlarında balık tutarken düşerek kalça kemiğini kırdı. Düşmesinin ardından mahsur kalan H.Ü.’nün durumu ihbar edilince, bölgeye AFAD, JAK, UMKE ve çeşitli gönüllü arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

H.Ü.’nün yerinin belirlenmesinin ardından, kurtarma ekipleri yaralıyı tahliye etmek için harekete geçti. Ancak arazi şartlarının zorluğu nedeniyle, H.Ü.’yü kurtarmak için bölgeye bir helikopter çağrıldı. Ulaşan helikopterin vinç yardımıyla H.Ü. kurtarılarak Bursa Şehir Hastanesi’ne götürüldü ve tedavi altına alındı.

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