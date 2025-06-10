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Kestel’de Otomobil Ambulansa Çarptı

KAZA DETAYLARI

Bursa’nın Kestel ilçesinde bir ambulansla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı. Bekir Üzüm’ün kullanmakta olduğu 16 BBV 655 plakalı araç, Ankara Yolu Caddesi Barakfakih mevkiinde Y.A. yönetimindeki 16 BAF 520 plakalı ambulansla çarpıştı. Çarpışmanın ardından, otomobil sürücüsü Üzüm aracında sıkıştı.

MÜDAHALE VE TAŞIMA

Kaza sonrası durumun bildirilmesiyle birlikte kaza alanına 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yoğun çabaları sonrasında araçtan çıkarılan Üzüm, ilk müdahalenin ardından Kestel Devlet Hastanesi’ne ulaştırıldı. Yaralının sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

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