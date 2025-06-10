Kestel’de Otomobil Ambulansta Çarpıştı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Bursa’nın Kestel ilçesinde, ambulans ile çarpışan otomobil, bariyerlere çarparak durabildi. Kaza, Kestel ilçesi Ankara Yolu Caddesi Barakfakih mevkisinde gerçekleşti.

OTOMOBİL VAHİM DURUMDA

Alınan bilgilere göre, Bekir Ü. yönetimindeki 16 BBV 655 plakalı otomobil, 16 BAF 520 plakalı ambulans ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 16 BBV 655 plakalı otomobil bariyerlere çıkarak durabildi. Sürücü Bekir Ü. araç içinde sıkıştı. Olayın ardından hızlı bir şekilde ihbarda bulunuldu ve polis, sağlık ile itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü araç içerisinden çıkardı. Yaralı Bekir Ü., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kazada ambulans içinde hasta olmaması, büyük bir faciayı önledi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.