Kestel’de Otomobil Bisikletliye Çarptı

BURSA’DA KAZA: BİSİKLETLİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Kestel ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarında bekleyen 13 yaşındaki Murat Mehmetoğlu’na çarptı. Trajediyle sonuçlanan kaza sonrasında, Mehmetoğlu hayatını kaybederken, otomobilde sıkışan sürücü de yaralandı. Kaza, akşam saat 19.30’da Kale Mahallesi Ankara Yolu Caddesi’nde gerçekleşti.

OTOMOBİL DERİYE UÇTU

A.Ç. yönetimindeki 11 ABU 417 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi yüzünden yol kenarında bisikletiyle bekleyen Murat Mehmetoğlu’na çarparak Mandıras Deresi’ne uçtu. Olayın duyulmasının ardından, bölgeye hemen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüyü çıkararak Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti, Murat Mehmetoğlu ise Kestel Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

YAŞAM MÜCADLESİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastaneye kaldırılan Murat Mehmetoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bu olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bilgisi verildi.