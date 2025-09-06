Kestel’de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

DOĞAL AFETİN ETKİLERİ

Bursa’nın Kestel ilçesinde öğle saatlerinde aniden ortaya çıkan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa bir süre içinde cadde ve sokaklar suyla dolarken, bazı araçlar sular altında kaldı. Bodrum katlarında su baskınları yaşayan vatandaşlar panik anları yaşadı. Kent genelinde süren bu yağış, Kestel’de önemli sorunlara yol açtı.

ARAÇLARIN SUYA GÖMÜLMESİ

Sağanak nedeniyle birçok noktada rögarların taştığı ve bazı araçların suya gömüldüğü gözlemlendi. Vatandaşlar, ev ve iş yerlerine dolan suları kendi olanaklarıyla boşaltmaya çalıştı. Bazı bölgelerde elektrik kesintileri de yaşandı. Belediye ekipleri, taşkın yaşanan sokaklarda acil çalışma başlatırken, yağışın etkisinin güçlü olduğu anlar kameralarla kaydedildi.

SU İÇİN MÜCADELE

Sürücülerin ilerlemekte zorluk çektiği, vatandaşların dizlerine kadar çıkan sularla mücadele ettiği sahneler dikkat çekti. Sokağı sular altında kalan bir vatandaş, durumu şu sözlerle ifade etti: “Burası Vani Mehmet Mahallesi Köprü Sokak. Burada asfaltı kazdılar yenisini yaptılar, asfaltı düşük yaptılar. Karşı taraf yüksek olduğu için su gitmiyor ve evler su altında kaldı.”