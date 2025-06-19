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Kestel’de Şelalede Mahsur Kaldı

Olayın Meydana Gelmesi

Bursa’nın Kestel ilçesindeki Uludağ eteklerinde, balık tutmaya giden bir kişi, protez ayağının çıkması yüzünden şelale kenarında mahsur kaldı. Yaralı birey, olay yerinde yardım beklerken, kurtarma ekipleri tarafından helikopterle hastaneye kaldırıldı. Olay, Kestel’in Derekızık Şelalesi bölgesinde gerçekleşti.

Yardım Ekiplerinin Müdahalesi

İsmi Hasan Ü. olarak belirtilen vatandaş, şelalede balık tutmak amacıyla bulunduğu sırada protez ayağı aniden yerinden çıktı. Hareket edemeyen Hasan Ü. mahsur kalınca, durum hemen yetkililere bildirildi. İhbar üzerine, arama kurtarma, jandarma ve sağlık ekipleri hızlıca olay yerine ulaştı.

Hastaneye Kaldırılması

Hasan Ü., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, zor arazi koşulları nedeniyle helikopterle kurtarılarak hastaneye ulaştırıldı. Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından tahkikat başlatıldığı bildirildi.

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