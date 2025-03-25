Kestel’de Şoför Kamyonu Ateşe Verdi

OLAYIN GEÇİŞİ

Bursa’nın Kestel ilçesinde, henüz kimliği tespit edilemeyen bir sürücü, kullandığı kamyonu aniden ateşe verdi. Yangın, 02.00 civarında gerçekleşti ve alevler hızlıca kamyonu sararak büyüdü.

VATANDAŞIN MÜDAHALESİ

Alevleri fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis Hattı’na bildirdi. Bu ihbar üzerine, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, polis memurları sürücüyü gözaltına aldı.

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI

Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı ve söndürüldü. Konu ile ilgili soruşturma devam ediyor.