Kestel’de Ticari Araç ve Otomobil Çarpıştı

HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASIYLA YARALILAR VAR

Bursa’nın Kestel ilçesinde hafif ticari araç ile otomobil arasında meydana gelen çarpışmada 3 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, akşam saat 18.30 sularında Bursa-Ankara karayolu üzerindeki Kestel ilçesi Ümitalan Mahallesi kavşağında gerçekleşti.

ARAÇLAR SAVRULDU, KAZA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Bursa’dan İnegöl’e seyir halinde olan 31 yaşındaki Mustafa K. yönetimindeki 16 AZM 162 plakalı hafif ticari araç, yola ters yönde çıkan 27 yaşındaki Mehmet Ö. idaresindeki 06 YUT 64 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç savrulurken, kaza sonucunda sürücüler ile otomobildeki bir yolcu yaralandı. Yaralılar için kaza yerine 112 acil servis, jandarma, bölge trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KURTARILMAK İÇİN EKİPLER SEFERBER OLDU

Otomobilde sıkışan sürücü Mehmet Ö. ve yanında bulunan 24 yaşındaki Gamze E. ekipler tarafından kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ayrıca, savrulan araçların çarpması sonucu bir kedi telef oldu. Jandarma ekipleri kazanın sebebini araştırmak üzere soruşturma başlattı.