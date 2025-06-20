Ketaib Hizbullah, Amerikan Üslerini Hedef Alacak

İRAN DESTEKLİ MİLİS GRUBU AMERİKAN ÜSLERİNİ HEDEF ALACAK

İran destekli milis örgüt Ketaib Hizbullah, ABD’nin İsrail-İran çatışmasına müdahale etmesi durumunda, Ortadoğu’daki Amerikan askeri üslerine saldıracaklarını belirtiyor. Ketaib Hizbullah sorumlularından Ebu Ali el-Askari, ABD Başkanı Donald Trump’ı hedef alarak tehditler savuruyor. El-Askari, “Amerika bu savaşa dahil olursa, Trump’ın bu bölgeden hayalini kurduğu trilyonlarca doları unutmasını sağlarız. Bu doğrultuda operasyonel planlar hazırlandı.” ifadelerini kullandı.

STRATEJİK GEÇİTLER TEHDİT ALTINDA

El-Askari, yalnızca Amerikan askeri üslerine yönelik tehditlerle sınırlı kalmayarak, küresel enerji güvenliğini tehdit eden açıklamalar da yaptı. Özellikle Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz’e açılan Babğlmendep Boğazı’nın kapatılabileceğini vurguladı. Bu bölgedeki stratejik geçitlerin kapanması durumunun ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

PETROL LİMANLARI VE BEKLENMEDİK SÜRPRİZLER

El-Askari, ayrıca Kızıldeniz kıyısındaki petrol limanlarının faaliyetlerinin durdurulacağına ve “Amerikan uçaklarının gökyüzünde karşılaşabileceği beklenmedik sürprizlerin” yaşanabileceğine dikkat çekti. Bu açıklamalar, bölgedeki gerilimi artıran ve güvenlik endişelerini tırmandıran önemli bir durumu işaret ediyor.