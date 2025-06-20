Ketaib Hizbullah, Amerikan Üslerini Hedef Alacak

İRAN DESTEKLİ MİLİS GRUBUNDAN AMERİKA’YA TEHDİT

İran destekli Ketaib Hizbullah milis grubu, ABD’nin İsrail-İran çatışmasına müdahil olması durumunda, Ortadoğu’daki Amerikan askeri üslerini hedef alacaklarını duyurdu. Ketaib Hizbullah sorumlularından Ebu Ali el-Askari, ABD Başkanı Donald Trump’ı açıkça tehdit etti. El-Askari, “Amerika bu savaşa dahil olursa, Trump’ın bu bölgeden hayalini kurduğu trilyonlarca doları unutmasını sağlarız. Bu doğrultuda operasyonel planlar hazırlandı” dedi.

AMERİKAN ÜSLERİ HEDEFTE

El-Askari, yalnızca askeri üslerin değil, aynı zamanda küresel enerji güvenliğinin de tehdit altında olduğunu vurguladı. Hürmüz Boğazı ile Kızıldeniz’e açılan stratejik gezi Babğlmendep Boğazı’nın kapatılabileceği ihtimali üzerinde durdu. Buna ek olarak, “Amerikan üsleri, bölge genelinde ördek avına dönüşecek” ifadelerini kullandı.

PETROL LİMANLARI VE SÜPRİZLER

El-Askari, Kızıldeniz kıyısındaki petrol limanlarının faaliyetlerinin durdurulacağını belirtti. Ayrıca, “Amerikan uçaklarının gökyüzünde karşılaşabileceği beklenmedik sürprizlerin” olabileceğini de ifade etti. Böylece bölgedeki gerilimin daha da artabileceği sinyalleri veriliyor.