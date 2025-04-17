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Keukenhof 76’ncı Kez Ziyarete Açıldı

DÜNYA’NIN EN BÜYÜK LALE BAHÇESİ AÇILDI

Dünyanın en büyük lale bahçelerinden biri olan ‘Keukenhof’, bu yıl 76’ncı kez kapılarını ziyarete açtı. Hollanda’nın Lisse kentinde yer alan ve 32 hektar genişliğindeki bu muhteşem bahçe, mart ile mayıs ayları arasında, toplamda 8 hafta boyunca ziyaretçilerini ağırlıyor.

LALENİN EN GÜZEL GÖRÜNTÜSÜ NİSAN’DA

Bahçede birçok lale türü sergileniyor. Yetkililer, her yıl yaklaşık 1 milyon 400 bin kişinin Keukenhof’u ziyaret ettiğini belirtiyor. Ayrıca lalelerin en güzel görünümünü nisan ayının ortasında alacağını ifade ediyor.

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