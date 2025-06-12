Kevin De Bruyne Napoli’ye Transfer Oldu

KEVIN DE BRUYNE’NİN YENİ TAKIMI NAPOLİ

Premier Lig’de 10 sezon boyunca Manchester City forması giymiş olan Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne’nin yeni adresi kesinleşti. Serie A’nın köklü takımlarından Napoli, 33 yaşındaki De Bruyne ile anlaştığını duyurdu. Yapılan açıklamada, De Bruyne ile 1 yıllık bir sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Kariyerine Genk, Chelsea, Werder Bremen ve Wolfsburg takımlarında devam eden yıldız futbolcu, son olarak İngiliz devi Manchester City’de yer aldı. Burada geçirdiği süre boyunca 6 Premier Lig şampiyonluğu ve 1 UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi dahil olmak üzere toplamda 16 kupa kazanma başarısı gösterdi.