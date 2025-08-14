Kevin, Shakhtar’dan Fulham’a gidiyor

TEKLİF GELİYOR

Shakhtar Donetsk, Arda Turan’ın çalıştırdığı ekip, yetenekli oyuncusu Kevin ile yollarını rekor bir bedelle ayırmaya hazırlanıyor. UOL Esporte’de yer alan bilgilere göre, İngiltere Premier Lig takımlarından Fulham, 22 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusunu kadrosuna katmayı amaçlıyor. Fulham, Kevin için 40 milyon euro’yu gözden çıkardığını açıklıyor ve transferin tamamlanmasına yakın olduğu belirtiliyor.

SON GÖRÜŞMELER YAPILIYOR

Habere göre, 22 yaşındaki futbolcunun transferi için son müzakerelerin yapıldığı ifade ediliyor. Eğer bu transfer 40 milyon euro bonservis bedeli ile sonuçlanırsa, Kevin Fulham’ın tarihindeki en yüksek maliyetli transfer unvanını kazanacak. Shakhtar Donetsk formasıyla bu sezon 3 maçta sahada yer alan Kevin, 4 gol ve 2 asistlik etkileyici bir performans sergiliyor.