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Spor

Kevin Varga Açıklamalarında Hedefleri Vurguladı

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KEVIN VARGA’NIN ANKARAGÜCÜ HEDEFLERİ

Daha önce 1,5 yıl Kasımpaşa ve 6 ay Hatayspor formalarıyla Süper Lig’de mücadele eden Kevin Varga, bu sezon başında Romanya Süper Lig ekibi Sepsi OSK’dan Ankaragücü’ne transfer oldu. Başkent temsilcisinde şu ana kadar 9 maçta süre alan ve 1 gol ile 1 asistle katkı sağlayan Varga, özellikle kanat bölgesindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Ankaragücü’nün Hedefleri Üzerine

19 puanla 5. sırada bulunan Ankaragücü, Süper Lig hedefleri konusunda düşüncelerini paylaşan başarılı futbolcu, teknik direktör Kenan Koçak’a ayrıca bir parantez açtı. Varga, Ankaragücü taraftarının desteğinin önemine vurgu yaparak, “Süper Lig’e yükselmek ana hedefimiz. Orada oynamayı özledik” ifadelerini kullandı.

Roland Sallai İle İlgili Düşünceler

Macaristan Milli Takım formasını 14 kez giyen Varga, vatandaşı Roland Sallai’nin Galatasaray’a transferi ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Potansiyeli ve teknik özellikleri hakkında bilgi veren Varga, bu transferin iki oyuncu için de olumlu sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

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