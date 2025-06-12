KeyDrop Operasyonu, Sosyal Medya’da Ses Getirdi. Kumar Teşvik İddiaları Gündem Oldu. 19 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı Verildi. Detaylar İçin Soruşturma Devam Ediyor. İstanbul Emniyeti Teknik İnceleme Yapıyor. Yayıncılar Eleştiriliyor, Haksız Kazanç Suçlanıyor.

KEYDROP OPERASYONUNUN ETKİLERİ

KeyDrop operasyonu, sosyal medya ve dijital yayın sektöründe büyük bir yankı uyandırdı. Twitch, YouTube, TikTok ve Kick gibi platformlarda milyonlarca takipçiye sahip ünlü kişilerin isimlerinin geçmesi, operasyonun kamuoyu tarafından yoğun ilgi görmesine neden oldu. “KeyDrop operasyonu nedir, kimler gözaltına alındı?” soruları kısa sürede en çok aranan konular arasına girdi. Peki, KeyDrop nedir? KeyDrop operasyonu ne anlama geliyor? İşte, beklenen detaylar…

SORUŞTURMANIN DETAYLARI

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, geniş kapsamlı bir soruşturma yürütüyor ve bu durum dijital yayıncılık dünyasında önemli sarsıntılara yol açıyor. Sosyal medya platformları üzerinden içerik üreten bazı fenomen yayıncıların, yurt dışı merkezli KeyDrop adlı dijital platform kullanarak kullanıcıları kumara teşvik ettiğine dair iddialar gündeme geldi. Sanal devriye faaliyetleri sırasında elde edilen bulgular, bu yayıncıların rastgele sanal kutular açarak içinden çıkan değerli dijital oyun eşyalarını izleyicilere tanıttığını ortaya koydu. Bu kutulardan elde edilen dijital nesnelerin, üçüncü parti internet siteleri aracılığıyla gerçek paraya dönüştürüldüğü ve böylece haksız kazanç sağlandığı belirlendi.

İZLEYİCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Soruşturma dosyasına göre, izleyicilerin bu oyunlara katılmak için önce sisteme para yatırdığı, ardından kutu açma sürecinde en değerli dijital eşyayı kazanan kullanıcının tüm ödülleri topladığı anlaşıldı. Yayıncılar tarafından canlı yayınlarla aktarılan bu süreç, izleyiciler üzerinde teşvik edici bir etki oluşturduğu gerekçesiyle eleştiriliyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan teknik incelemelerde, söz konusu dijital eşyaların değeri 1 TL ile 10 milyon TL arasında değişiyor ve bu varlıkların bazı siteler aracılığıyla nakde çevrilebildiği saptandı.

GÖZALTILAR VE HUKUKİ SÜREÇLER

Özellikle yüksek takipçili yayıncılardan biri olan ve kamuoyunda F.K. olarak bilinen fenomenin, bir yayını sırasında 4.426 dolar değerinde bir sanal eşya kazandığı bilgisine ulaşıldı. Bu tür değerli öğelerin banka hesaplarına aktarılabildiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında toplanan deliller doğrultusunda, kumar teşviki ve haksız kazanç suçlamaları ile yasal süreç başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu, bu kapsamda toplam 19 kişi hakkında gözaltı kararı alarak operasyon gerçekleştirdi. Yakalanan 11 şüpheli, işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Emniyet birimleri ve savcılığın yürüttüğü çalışmaların ise devam ettiği bildirildi.