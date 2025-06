KeyDrop Operasyonu, Sosyal Medyada Büyük İlgi Gördü

KEYDROP OPERASYONU NEDİR?

KeyDrop operasyonu, sosyal medya ve dijital yayın alanında büyük yankı uyandırdı. Özellikle Twitch, YouTube, TikTok ve Kick gibi platformlarda ciddi takipçi sayılarına sahip olan fenomenden dolayı operasyon, kamuoyu tarafından yoğun ilgi gördü. “KeyDrop operasyonu nedir, kimler gözaltına alındı?” sorusu, kısa süre içinde en çok aranan konular arasında yer aldı. Bu durum, halkın merakını artırırken, içerikle ilgili detaylar da bekleniyor.

GÖZALTINA ALINAN FENOMENLER

Sosyal medya platformlarında düzenledikleri yayınlar aracılığıyla haksız kazanç sağladıkları ve kullanıcıları kumar oynamaya özendirdikleri öne sürülen toplam 11 sosyal medya fenomeni, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerinin yürüttüğü sanal devriye çalışmaları sırasında, Twitch, YouTube, Instagram ve TikTok gibi büyük platformlarda faaliyet gösteren içerik üreticilerinin, Key Drop adlı platform üzerinden dijital oyunlar aracılığıyla sanal kasa açtıkları belirlendi. Yayınlarda kazanılan oyun içi eşyaların gerçek parayla dönüştürüldüğü ve bu işlemlerle izleyicilerin kumar alışkanlığına yönlendirildiği tespit edildi.

KEYDROP İLE KAZANÇ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, toplam 19 kişiye yönelik gözaltı kararı alındı. Operasyon kapsamında yakalanan 11 şüpheli, adli işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Sosyal medya üzerinden içerik üreten bazı yayıncıların, yurt dışı merkezli Key Drop platformu aracılığıyla kullanıcıları kumara teşvik ettiği belirlendi. Elde edilen bulgular, yayıncıların dijital platformda rastgele kutular açarak içlerinden çıkan değerli dijital eşyaları izleyicilerle paylaştığını gösteriyor. Bu eşyaların daha sonra gerçek paraya dönüştürülmesi, haksız kazanç sağlama açısından önemli bir unsur olarak ortaya çıktı.

DİJİTAL EŞYALARIN DEĞERİ

Yürütülen soruşturmada, dijital oyunlarda kullanılan silah, bıçak gibi sanal eşyaların değerinin 1 TL’den başlayıp 10 milyon TL’ye kadar çıkabildiği ve çeşitli üçüncü parti internet siteleri üzerinden nakde çevrilebildiği belirlendi. Özellikle yüksek takipçili bir fenomenin, yayınında 4.426 dolar değerinde bir dijital eşya kazandığına dair bilgilere ulaşıldı. Bu tür eşyalar, belirli platformlar aracılığıyla banka hesaplarına aktarılabiliyor. Soruşturma kapsamında, kumar teşviki ve haksız kazanç iddialarına ilişkin yasal işlemler başlatıldı. Gelişmeler, kamuoyu tarafından yakından izleniyor.

POLİS EKİPLERİNİN GÖZALTINA ALDIĞI İSİMLER

Polis ekipleri, yürütülen soruşturma çerçevesinde sosyal medya dünyasının tanınan isimlerinden bazılarını gözaltına aldı. Bu kişiler arasında Tolunay Ören, Eray Can Özkenar, Ferhat Can Dama, Kemal Can Parlak, Ömer Faruk Karataş, Mert Kancefer, Furkan Burak Bayrak, Duru Batır, Necati Akçay, Ferit Karakaya ve İsa Aktaş bulunuyor. Emniyetteki işlemlerinin ardından yakalanan bu 11 şüpheli, İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Ayrıca, toplam 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldığı, bunlardan ikisinin İstanbul dışında, beşinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Firari şüphelilere yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.