KeyDrop Operasyonu, Sosyal Medyada Ses Getirdi. İzleyicileri Kumar Eğilimine Yönlendirdi. 11 Fenomen Gözaltına Alındı. Soruşturma Devam Ediyor

KEYDROP OPERASYONU BÜYÜK PERDEYİ AÇTI

KeyDrop operasyonu, sosyal medya ve dijital yayın dünyasında önemli bir yankı uyandırdı. Twitch, YouTube, TikTok ve Kick gibi platformlarda milyonlarca takipçiye sahip olan ünlü isimlerin bu olayda isminin geçmesi, toplumda geniş bir ilgi oluşturdu. “KeyDrop operasyonu nedir, kimler gözaltına alındı?” soruları kısa sürede en çok araştırılan konular listesine girdi. Peki, tam olarak KeyDrop operasyonu nedir, kimler gözaltına alındı ve bunun nedeni nedir? İşte detaylar…

SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medya platformları üzerinden yayın yaparak haksız kazanç elde ettikleri ve kullanıcıları kumara yönlendirdikleri iddiaları ile 11 sosyal medya fenomeni gözaltına alındı. İfadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen bu isimler, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince yürütülen sanal devriye çalışmaları sırasında tespit edildi. Twitch, YouTube, Instagram ve TikTok gibi popüler mecralarda, Key Drop adlı platform aracılığıyla dijital oyunlar oynandığı ve sanal kasaların açıldığı belirlendi. Yayınlar sırasında kazandıkları oyun içi eşyaları gerçek paraya dönüştürerek, izleyicileri kumar alışkanlıklarına yönlendirdikleri tespit edildi.

KEYDROP OPERASYONU NELERİ ORTAYA ÇIKARDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, toplamda 19 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyon sonucunda yakalanan 11 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Soruşturma neticesinde, sosyal medya üzerinde içerik üreten bazı yayıncıların, yurt dışı merkezli Key Drop platformu aracılığıyla kullanıcıları kumara teşvik ettikleri belirlenmiş durumda. Sanal devriye çalışmaları sonucunda elde edilen verilere göre, yayıncılar bu dijital platformda açtıkları rastgele kutularla izleyicilere piyasa değeri olan dijital eşyalar sundu.

KOMİSYON VE KAZANÇ ÖNLENEMİYOR

Bu eşyaların daha sonra gerçek paraya dönüştürülmesi ve bu yolla haksız kazanç sağlanması sonucunda geniş bir soruşturma süreci başlatıldı. Oyuna katılmak isteyen kullanıcıların öncelikle sisteme para yatırdığı ve ardından kutu açma işlemiyle en değerli dijital nesneyi veya ödülleri kazandığı anlaşıldı. Bu süreç, yayıncılar tarafından canlı yayınlarla izleyicilere aktarıldı ve böylece izleyicilerin kumar benzeri içeriklere yönlendirildiği kaydedildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yapılan teknik analizlerde dijital oyunlarda kullanılan sanal eşyaların 1 TL’den başlayarak 10 milyon TL’ye kadar değer taşıdığını ve bu varlıkların üçüncü parti internet siteleri aracılığıyla nakde çevrilebildiğini ortaya çıkardı.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLERİN LİSTESİ

Operasyon kapsamında, sosyal medya dünyasında tanınan isimlerden Tolunay Ören, Eray Can Özkenar, Ferhat Can Dama, Kemal Can Parlak, Ömer Faruk Karataş, Mert Kancefer, Furkan Burak Bayrak, Duru Batır, Necati Akçay, Ferit Karakaya ve İsa Aktaş gözaltına alındı. Bu 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Ayrıca, yakalama kararı çıkarılan 8 kişiden 2’sinin İstanbul dışında, 5’inin ise yurt dışında bulunduğu belirlendi. Firari şüphelilere yönelik çalışmaların ise devam ettiği bildirildi. Gelişmeler kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.