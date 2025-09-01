Kezban Arkan, Ağrısız Bir Hayat Sürecek

ANKARA’DA AĞRI PİLİYLE HAYATINA DÖNDÜ

Kezban Arkan (63), Ankara’da yaklaşık 4 yıldır süren bel, kalça ve bacak ağrıları ile boğuştu. Uzun süre tedavi görmesine ve ameliyat olmasına rağmen bu ağrılar geçmedi. Ancak, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde uygulanan ‘ağrı pili’ yöntemi ile sağlığına kavuştuğunu ifade etti. Üç çocuk annesi Arkan, bel fıtığı ve çeşitli fizik tedavilere rağmen olumlu sonuç alamadıktan sonra son çare için bu tedaviye yöneldi. Tedavi sonrası, oturma, yürüme ve günlük işlerini yapma güçlüğü çeken Arkan, kısa süre içinde ağrısız bir hayata adım attı.

AĞRI PİLİ TEDAVİSİNİN FONKSİYONU

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Algoloji Kliniği Eğitim ve İdare Sorumlusu Prof. Dr. Yavuz Akçaboy, ağrı pili tedavisinin tedavi edilemeyen durumlar için etkili bir çözüm sunduğunu belirtti. “Ağrı pili bizim en güvendiğimiz, en önem verdiğimiz tedavi yöntemlerinden biri” diyen Akçaboy, hastaların ağrılı bölgelerine yerleştirilen kabloların elektrik akımı ile ağrının beyne iletilmesini engellediğini açıkladı. Böylece hastalar, patolojinin varlığına rağmen ağrı hissetmiyor ve yeni bir ağrısız hayat yaşıyor. Bu tedavi yöntemi, bel, bacak, kol ve boyun ağrıları ile kanser sonrası nöropatik ağrılar için de etkilidir.

YÜKSEK BAŞARI ORANIYLE TEDAVİ

Prof. Dr. Akçaboy, tedaviye, yeni bir ameliyatla iyileşemeyecek durumdaki hastaların yönlendirildiğini söyledi. Kronik ağrıları olan hastalar, bir zaman sonra sosyal aktiviteleri kısıtlanmakta ve yaşam kaliteleri düşmektedir. Ameliyatlar ve yüksek doz ilaçların yanı sıra bu son çare olarak yönlendirme yapıldığını dile getiren Akçaboy, tedavi sonrasında hastaların evlerine giderek günlük yaşantılarına dönmelerini sağladıklarını belirtti. Pili denedikten sonra hasta memnuniyetine göre kalıcı pil yerleştirildiğini vurguladı. “Kliniğimizde çoğu zaman hastalarda yüzde 90-100 oranında iyileşme hali sağlıyoruz” diye ekledi.

AĞRILARDAN KURTULDU, YENİ BİR HAYATA START VERDİ

Kezban Arkan, ağrılarının 4 yıl önce başladığını ve bu süreçte çok zor günler geçirdiğini ifade etti. “İlk başta boyun fıtığım oldu; ağrılarım çok fazlaydı. Sonrasında belimde ve kalçamda ağrı başladı” diyerek yaşadığı sıkıntıları aktardı. Fizik tedavi seanslarına katılmasına rağmen ağrılarının geçmediğini söyleyen Arkan, son çare olarak ‘ağrı pili’ deneyimini paylaştı. Uygulamanın ardından yaşamında büyük bir değişim yaşadığını dile getiren Arkan, “Gerçekten çok iyiyim. Dünyaya yeniden gelmiş, yeniden doğmuş gibiyim” dedi. Şimdi, yaşama daha pozitif bir şekilde bakarak hayatına yeni bir başlangıç yapma arzusunu ifade etti.