Kezer Çayı’nda Çocuk Kayboldu

SİİRT’TE KAYBOLAN ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Siirt’te serinlemek amacıyla girdiği Kezer Çayı’nda kaybolan 14 yaşındaki Mustafa Kaya’nın cansız bedenine ulaşıldı. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Kaya, suya girdiği sırada bir süre sonra kayboldu.

CENAZE OTOPSİ İÇİN HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine AFAD, itfaiye, UMKE ve su altı dalgıç ekipleri yönlendirildi. Ekipler, dron ve yer altı cihazlarıyla yaptıkları arama çalışmalarında, Kaya’nın cansız bedenine ulaştı. Cenaze, otopsi işlemleri için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna sevk edildi.