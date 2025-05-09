Haberler

Kezer Çayı’nda Çocuk Kayboldu

SİİRT’TE KAYBOLAN ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Siirt’te serinlemek amacıyla girdiği Kezer Çayı’nda kaybolan 14 yaşındaki Mustafa Kaya’nın cansız bedenine ulaşıldı. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Kaya, suya girdiği sırada bir süre sonra kayboldu.

CENAZE OTOPSİ İÇİN HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine AFAD, itfaiye, UMKE ve su altı dalgıç ekipleri yönlendirildi. Ekipler, dron ve yer altı cihazlarıyla yaptıkları arama çalışmalarında, Kaya’nın cansız bedenine ulaştı. Cenaze, otopsi işlemleri için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna sevk edildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Döndü Aydemir, Şehit Himmet Aydemir’i ziyaret etti

Taşova'da, şehit annesi Döndü Aydemir, Anneler Günü'nde oğlunun adını taşıyan Halk Eğitim Merkezini ziyaret etti. Bu özel anı, duygusal bir anlam taşıdı.
Haberler

Ortopedik Engelliler Sema Gösterisi Gerçekleştirildi

Eskişehir'de, ortopedik engelliler, Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası etkinlikleri kapsamında ilahilerle sema gösterisi düzenledi. Gösteride hoşgörü ve insan sevgisi vurgulandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.