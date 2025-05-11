Kezik Erol’a Çocukları Bakım Yapıyor

102 YAŞINDAKİ KEZİK EROL’A BEBEĞİMSİ BAKIM

Yozgat’ın Çekerek ilçesi Arpaç köyünde yaşayan 102 yaşındaki Kezik Erol, çocukları tarafından adeta bebek gibi bakılıyor. Resmi kayıtlara göre 97 yaşında görünmesine rağmen, Erol’un 3 kız, 3 erkek olmak üzere toplamda 6 çocuğu ve 24 torunu bulunuyor. Hiç doktora gitmeyen Erol, beslenme alışkanlıklarıyla dikkat çekiyor. Tavşan, keçi ve koyun eti tüketen Erol, çocukları ve torunları tarafından büyük bir özenle bakılıyor. Yemeğini yedikten sonra aile üyeleriyle sohbet eden Erol, zamanını dinlenerek geçiriyor. Gün içinde ona ziyarete gelen çocukları ve torunları, Erol ile sohbet ederek zaman geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

SAĞLIK DURUMU VE DOKTOR TANISI

Kezik Erol’un kızı Hanım Taşbilek, annesinin sağlık durumu hakkında bilgi veriyor. “Annem hiç hastane yüzü görmedi. Aspirin bile içmedi. Sağlığı temiz havaya bağlı. Bol bol tavşan, keçi, koyun yemiş” diyor. Ayrıca yaşlılığa bağlı olarak alzaymır başlangıcı olduğunu da belirtiyor. Şimdilerde köfte pilav yemeyi tercih eden Erol, önceden çok çay içerken şu anda içmediğini ifade ediyor. Taşbilek, geçenlerde doktora gittiklerini ve doktorun, “Ciğerleri kuzu ciğeri gibi, daha çok yaşar” şeklinde bir değerlendirme yaptığını aktarıyor. Erol’un gözleri son iki yıldır görmüyor, ama inatçılığı nedeniyle doktora gitmediği için gözleri açılmadı. Erol’un eşi ise 2004 yılında aramızdan ayrıldı.