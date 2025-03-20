KF Gostivar’dan Tarihi Gol Yememe Rekoru

REKOR KIRILDI

Makedonya Süper Lig ekiplerinden KF Gostivar, Türk kaleci antrenörü Erhan Kuşkapan yönetiminde tam 1112 dakika boyunca kalesinde gol görmeyerek, zor kırılan tarihi bir rekora imza attı. Avrupa’nın “küçük Fenerbahçe’si” olarak tanınan bu takımda, Sportif Direktör olarak Fenerbahçe efsanesi Moussa Sow görev yapıyor. Takımda ayrıca eski Fenerbahçeli oyuncular Alper Potuk ve Nabil Dirar da aktif olarak forma giyiyor. Ankaragücü’ne devre arasında transfer olan diğer bir eski Fenerbahçeli kaleci ise Erten Ersu oldu. Teknik direktörlük görevini üstlenen isim ise bir başka eski Fenerbahçeli Mert Nobre.

ÜST ÜSTE BAŞARILAR

KF Gostivar, daha önce Vardar’ın 913 dakika olan ligde en uzun süre gol yememe rekorunu geride bırakarak bu süreyi 1112 dakikaya çıkardı. Bu başarı, uzun yıllar boyunca kırılamayacak bir rekor olarak tarihe geçti. Kaleci antrenörü Erhan Kuşkapan, “Bize burada, bu güzel çalışma ortamını sunan, şampiyonluk hedefleyen ve önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynama hedefi koyan başkanımıza teşekkür ederim. Biz de teknik ekibimiz ile beraber tüm enerjimiz ile Gostivar takımının başarısı için yoğun mesai harcıyoruz. Bu başarıyı sadece kalecilerin başarısı olarak görmüyorum. Tüm takımın bu başarıda katkısı var ama böyle bir rekor kırdığımız için de son derece mutlu ve gururluyum. Bu sene bu ligde şampiyon olmak istiyoruz. Rekor da bizim için güzel bir motivasyon oldu. İşimiz daha bitmedi. İnşallah seneye Şampiyonlar Ligi’nde oynarız, Makedonya futbolunu ve Türk antrenörlüğünü de en güzel şekilde temsil ederiz diye umut ediyorum. Bize güvenen, destek olan herkese sonsuz teşekkürler” dedi.