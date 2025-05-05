KFMİB, Fındıkta Mücadeleye Destek Veriyor

KFMİB’NİN MÜCADELE DESTEKLERİ

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB), fındıkta problem yaratan kahverengi kokarcayla olan mücadele çalışmalarına yardım ediyor. KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Osman Sabır, yazılı bir açıklamada, kışlaklarda yapılan mücadelenin bahar aylarında fındık bahçelerine taşınması gerektiğini ifade etti.

ÜRETİCİLERİN ROLÜ

Üreticilerden ürünlerine sahip çıkmalarını isteyen Sabır, kahverengi kokarcayla entegre bir şekilde mücadele edilmesinin önemini vurguladı. Sabır, sayılarının artırılması planlanan samuray arıları yardımıyla gerçekleştirilen biyolojik mücadele ve ruhsatlı ilaçların kullanılmasıyla yapılan kimyasal mücadelenin koordineli şekilde devam etmesinin, Türk fındığını bu zararlıdan kurtaracak tek yol olduğunu belirtti.

YARDIMCI MATERYALLERİN HAZIRLANMASI

KFMİB, kokarcaya karşı ruhsatlı zirai ilaçların hangi dönemde ve hangi dozda kullanılması gerektiğine dair bilgilerin bulunduğu bir el broşürü ve afiş hazırladı. Sabır, bu materyallerin çiftçilerden doğrudan alım yapan sektör paydaşları ve devlet kurumları aracılığıyla, mümkün olduğunca fazla üreticiye ulaşmasını hedeflediklerini söyledi. Ayrıca, feromon tuzak ithali ve samuray arısı üretim çalışmalarına da destek verdiklerini kaydetti.