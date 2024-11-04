KGM Personel Alımı Başvuru Süreci Açıklandı

KAMU PERSONEL ALIMI İLANI

İŞKUR’un resmi web sitesinde 4 Kasım 2024 tarihinde yayımlanan duyuruya göre, Karayolları Genel Müdürlüğü Eski Hükümlü veya TMY (Türk Medeni Yasası) kapsamında olmak üzere “Elazığ, Diyarbakır, Şırnak, İstanbul Bölge Geneli” için bölge müdürlüklerine personel alımı gerçekleştirilecek. Bu alım sürecinde dikkat çeken kadro ve kontenjan bilgileri, başvuruda bulunacak adayların şartlarını belirliyor.

BAŞVURU ŞARTLARI VE DETAYLAR

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) çatısı altında çalışmak isteyen adaylardan talep edilecek başvuru şartları arasında; Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, kamusal haklardan mahrum olmamak, askerlik görevini tamamlamış ya da muaf olmak, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, vardiyalı çalışmaya engel bir durumu olmamak ve görevi kesintisiz yerine getirmeye engel sağlık problemi bulunmaması yer alıyor.

BAŞVURU TARİHLERİ VE KANALLARI

4 Kasım 2024 tarihinde yayımlanan bu ilan ile birlikte Karayolları Genel Müdürlüğü, Elazığ, Diyarbakır, Şırnak ve İstanbul Bölge Geneli için personel alım başvurularını kabul etmeye başlamış durumda. Bu süreç, en geç 8 Kasım tarihlerine kadar tamamlanması gerekiyor. Başvurular için gerekli olan detaylara İŞKUR’un resmi web üzerinden ulaşılabilmektedir. İlanla ilgili bilgiler ve başvuru ekranına erişim için “İŞKUR Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) Başvuru Ekranı” kullanılabilir.